Axios узнал о новой должности экс-генпрокурора США Пэм Бонди

Экс-генпрокурор США Пэм Бонди войдет в Президентский совет консультантов по науке и технологиям и будет курировать взаимодействие между правительством и представителями технологической отрасли, входящими в совет, пишет Axios.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп назначил бывшего генпрокурора Пэм Бонди в Президентский совет консультантов по науке и технологиям (PCAST), который занимается в том числе вопросами политики в области искусственного интеллекта, сообщает Axios.

По данным издания, Бонди будет отвечать за координацию взаимодействия между правительством и представителями технологической отрасли, входящими в совет, который возглавляют бывший советник Белого дома по вопросам ИИ Дэвид Сакс и научный советник администрации президента США Майкл Крациос.

В состав совета также входят руководители крупных технологических компаний, включая сооснователя Nvidia Дженсена Хуанга, главу Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марка Цукерберга и сооснователя корпорации Oracle Ларри Эллисона.

После отставки у Бонди диагностировали рак щитовидной железы, сообщили источники издания. По информации собеседников Axios, экс-генпрокурор прошла необходимое лечение и поправляется.

В апреле Трамп сообщил, что Бонди уйдет в отставку с поста генпрокурора и перейдет в частный сектор. Исполняющим обязанности главы Минюста стал ее заместитель Тодд Бланш.

Президент США поблагодарил Бонди за работу и назвал ее своим верным другом. По данным The New York Times, одной из причин отставки могло стать недовольство президента тем, как Минюст под руководством Бонди вел дело осужденного за секс-торговлю несовершеннолетними финансиста Джеффри Эпштейна. Издание отмечает, что Бонди критиковали за обращение с материалами расследования, в том числе после ее заявления о наличии списка клиентов финансиста, тогда как ранее ведомство отрицало существование такого документа.

