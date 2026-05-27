Axios узнал о новой должности экс-генпрокурора США Пэм Бонди

Президент США Дональд Трамп назначил бывшего генпрокурора Пэм Бонди в Президентский совет консультантов по науке и технологиям (PCAST), который занимается в том числе вопросами политики в области искусственного интеллекта, сообщает Axios.
По данным издания, Бонди будет отвечать за координацию взаимодействия между правительством и представителями технологической отрасли, входящими в совет, который возглавляют бывший советник Белого дома по вопросам ИИ Дэвид Сакс и научный советник администрации президента США Майкл Крациос.
В состав совета также входят руководители крупных технологических компаний, включая сооснователя Nvidia Дженсена Хуанга, главу Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марка Цукерберга и сооснователя корпорации Oracle Ларри Эллисона.
После отставки у Бонди диагностировали рак щитовидной железы, сообщили источники издания. По информации собеседников Axios, экс-генпрокурор прошла необходимое лечение и поправляется.
В апреле Трамп сообщил, что Бонди уйдет в отставку с поста генпрокурора и перейдет в частный сектор. Исполняющим обязанности главы Минюста стал ее заместитель Тодд Бланш.
Президент США поблагодарил Бонди за работу и назвал ее своим верным другом. По данным The New York Times, одной из причин отставки могло стать недовольство президента тем, как Минюст под руководством Бонди вел дело осужденного за секс-торговлю несовершеннолетними финансиста Джеффри Эпштейна. Издание отмечает, что Бонди критиковали за обращение с материалами расследования, в том числе после ее заявления о наличии списка клиентов финансиста, тогда как ранее ведомство отрицало существование такого документа.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».