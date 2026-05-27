Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: в Миссисипи разбился учебный самолет ВМС США

На востоке штата Миссисипи днем 26 мая потерпел крушение учебный самолет военно-морских сил (ВМС) США. Как сообщает CBS News со ссылкой на официальных лиц, оба пилота катапультировались еще до падения воздушного судна.

На востоке штата Миссисипи днем 26 мая потерпел крушение учебный самолет военно-морских сил (ВМС) США. Как сообщает CBS News со ссылкой на официальных лиц, оба пилота катапультировались еще до падения воздушного судна.

По данным Военно-морского авиационного учебного командования США, крушение произошло около 12:30 по местному времени в округе Ноксуби. Пилотов сразу доставили в местную больницу для обследования. Их жизни ничего не угрожает. Также при крушении удалось избежать жертв и повреждений на земле. На месте ЧП работают местные власти и военнослужащие США. Причина аварии пока неизвестна.

Упавший самолет — T-45C Goshawk — базировался в 1-м учебном авиационном крыле в Меридиане, Миссисипи. Двухместное воздушное судно предназначалось для обучения пилотов ВМС и Корпуса морской пехоты.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше