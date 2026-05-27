КНДР испытала крылатые ракеты с наведением на основе ИИ

КНДР провела испытания новой системы запуска многоцелевых легких ракет и системы тактических крылатых ракет залпового огня, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как отмечает ЦТАК, за испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, положительно оценивший их результаты. Во время испытаний специалисты проверили мощность боевой части тактической баллистической ракеты специального назначения, надежность навигационной системы 240-мм управляемого реактивного снаряда, а также точность тактической крылатой ракеты с системой управления на базе ИИ.
Ким Чен Ын отдельно подчеркнул значение новой крылатой ракеты, которую планируют поставить на вооружение дальнобойных артиллерийских бригад в южных приграничных районах страны. Как отмечает ЦТАК, она способна поражать цели на расстоянии до 100 км с высокой точностью.
Лидер КНДР заявил, что нынешняя международная обстановка требует постоянного укрепления и модернизации армии, а курс правительства страны на развитие ядерных и обычных вооружений остается неизменным.
В начале апреля КНДР уже проводила серию испытаний баллистической ракеты с рассеивающей боеголовкой и системы электромагнитного оружия. Тогда также проверялись рассеивание снарядов с использованием макетов из углеродного волокна, боевая надежность мобильного зенитного ракетного комплекса малой дальности и оценка энергопотребления новой ракеты.
