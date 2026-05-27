США определились, по каким целям будут бить в Иране

Согласно информации, опубликованной телеканалом NBC со ссылкой на американских должностных лиц и специалистов в области национальной безопасности, Министерство обороны США составило перечень новых потенциальных целей на территории Ирана.
Этот шаг предусмотрен на тот случай, если президент Дональд Трамп примет решение возобновить военные удары против Исламской Республики.
Однако, как отмечается, данные объекты могут оказаться значительно более сложными для выявления и уничтожения.
«Пентагон подготовил список дополнительных целей на тот случай, если президент решит возобновить военные действия против Ирана».
При этом источники подчеркивают, что эти цели представляют собой более серьезную задачу для нанесения точных ударов, поскольку их обнаружение сопряжено с гораздо большими трудностями.
