В Молдавии призвали граждан и бизнес экономить электроэнергию

Совет национальной безопасности Молдавии обратился к гражданам, предпринимателям и государственным учреждениям с призывом снизить потребление энергии, сообщает правительственное информационное агентство Moldpres.

Источник: РБК

На заседании Совбеза под председательством президента Молдавии Майи Санду участники проанализировали энергетический баланс страны на фоне рисков, вызванных международной напряженностью, а также обсудили шаги по укреплению энергобезопасности.

«Подчеркнута важность сокращения энергопотребления в государственных учреждениях, домохозяйствах и частном секторе, поскольку энергоэффективность представляет собой важный вклад в укрепление энергетической безопасности страны», — говорится в сообщении.

Совет также утвердил ряд других решений по обеспечению энергетической безопасности страны. Среди них — постоянный мониторинг рисков перебоев в поставках энергии и подготовка мер поддержки для уязвимых семей. Кроме того, планируется ускорить энергетические проекты, внедрить системы хранения энергии и повысить общую энергоэффективность страны.

На заседании Совбеза также обсудили стратегические проекты, направленные на укрепление связи молдавской энергосети с европейской через Румынию. Речь идет о строительстве линий электропередачи Вулкэнешти — Кишинев, Бэлци — Сучава и Страшени — Гутинаш.

В конце марта парламент Молдавии принял решение ввести режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней из-за отключения линии электропередачи (ЛЭП) Исакча — Вулканешты.

За введение режима проголосовали 72 депутата, еще 18 воздержались.

Об отключении ЛЭП Исакча — Вулканешты Минэнерго Молдавии сообщило вечером 23 марта. В ведомстве повреждение линии связали с атаками на энергоинфраструктуру на юге Украины.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

