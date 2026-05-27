В Молдавии призвали граждан и бизнес экономить электроэнергию

Совет национальной безопасности Молдавии обратился к гражданам, предпринимателям и государственным учреждениям с призывом снизить потребление энергии, сообщает правительственное информационное агентство Moldpres.
На заседании Совбеза под председательством президента Молдавии Майи Санду участники проанализировали энергетический баланс страны на фоне рисков, вызванных международной напряженностью, а также обсудили шаги по укреплению энергобезопасности.
«Подчеркнута важность сокращения энергопотребления в государственных учреждениях, домохозяйствах и частном секторе, поскольку энергоэффективность представляет собой важный вклад в укрепление энергетической безопасности страны», — говорится в сообщении.
Совет также утвердил ряд других решений по обеспечению энергетической безопасности страны. Среди них — постоянный мониторинг рисков перебоев в поставках энергии и подготовка мер поддержки для уязвимых семей. Кроме того, планируется ускорить энергетические проекты, внедрить системы хранения энергии и повысить общую энергоэффективность страны.
На заседании Совбеза также обсудили стратегические проекты, направленные на укрепление связи молдавской энергосети с европейской через Румынию. Речь идет о строительстве линий электропередачи Вулкэнешти — Кишинев, Бэлци — Сучава и Страшени — Гутинаш.
В конце марта парламент Молдавии принял решение ввести режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней из-за отключения линии электропередачи (ЛЭП) Исакча — Вулканешты.
За введение режима проголосовали 72 депутата, еще 18 воздержались.
Об отключении ЛЭП Исакча — Вулканешты Минэнерго Молдавии сообщило вечером 23 марта. В ведомстве повреждение линии связали с атаками на энергоинфраструктуру на юге Украины.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
