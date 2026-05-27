Белый дом уточнил роль «Соглашений Авраама» в сделке по Ирану

Расширение «Соглашений Авраама» за счет присоединения Саудовской Аравии, Катара, Иордании, Египта, Пакистана и Турции может стать частью потенциальной мирной сделки по урегулированию конфликта с Ираном. Об этом заявила представитель Белого дома Анна Келли, передает Semafor.

Источник: Reuters

«Как сказал президент [США Дональд Трамп], “Соглашения Авраама” принесли значительные экономические выгоды всем странам-участницам и обеспечили историческое сотрудничество, поэтому это было бы естественным дополнением к мирной сделке», — отметила Келли.

Таким образом она прокомментировала обращение президента Трампа к указанным государствам с призывом нормализовать отношения с Израилем в рамках любых договоренностей по урегулированию.

Как отмечает Semafor, увязка расширения «Соглашений Авраама» с договоренностями по Ирану способна создать дополнительные трудности для переговорного процесса. Один из источников издания, близкий к Белому дому, заявил, что объединение этих тем может «все испортить».

На прошлой неделе Трамп провел телефонные переговоры с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна, сообщило Axios со ссылкой на американских чиновников. Обсуждалась готовящаяся мирная сделка с Ираном.

По данным издания, американский лидер заявил собеседникам, что после подписания соглашения с Тегераном ожидает от стран, еще не установивших дипломатические отношения с Израилем, присоединения к «Соглашениям Авраама» либо заключения отдельных мирных договоренностей. Все участники переговоров, по словам источника Axios, поддержали потенциальную сделку с Ираном и заверили Вашингтон в поддержке в случае ее срыва.

Axios отмечает, что призыв Трампа особенно удивил лидеров Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, поскольку эти государства не имеют официальных дипломатических отношений с Израилем. Продвижением мирных соглашений в ближайшее время займутся спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, пишет издание.

