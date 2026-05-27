Глава МИД Кубы призвал США оставить остров в покое

Власти США должны прекратить давление на остров, заявил в ходе выступления на заседании Совбеза ООН глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья, передает газета Granma.

Источник: РБК

Власти США должны прекратить давление на остров, заявил в ходе выступления на заседании Совбеза ООН глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья, передает газета Granma.

«Призываем правительство США оставить Кубу в покое и позволить ей жить в мире», — сказал Паррилья.

Он предупредил, что возможное «ничем не оправданное военное нападение» на Кубу, о котором неоднократно говорил президент США Дональд Трамп, может обернуться «кровавой бойней». В такой ситуации, по его словам, погибнут не только кубинцы, защищающие свою родину, но и американские военные, которые будут вынуждены отстаивать «империалистические цели» своего государства.

Кубинский министр также назвал выдвинутые 20 мая обвинения США в адрес бывшего главы Кубы Рауля Кастро «совершенно безнравственной акцией» и «политически мотивированным решением». По его мнению, Вашингтон манипулирует и пытается ввести в заблуждение как американских граждан, так и международное сообщество для того, чтобы построить на острове новое государство.

При этом Родригес Паррилья подчеркнул, что Куба всегда рада американским туристам и гостям, несмотря на политические разногласия. Он также заявил, что Гавана готова к равноправному диалогу с Вашингтоном, чтобы наладить сотрудничество между двумя государствами.

В последние месяцы Трамп угрожал захватом Кубы, предсказывал ее падение и говорил, что она будет следующей целью США после Ирана. Американские власти фактически объявили нефтяную блокаду острову, угрожая странам, продающим нефть Гаване, пошлинами.

В середине мая Минюст США предъявил Раулю Кастро официальное обвинение в сговоре с целью убийства американских граждан. Обвинения связаны с инцидентом 24 февраля 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два гражданских самолета организации «Братья во имя спасения» (Brothers to the Rescue).

Кубинский президент Мигель Диас-Канель назвал обвинения США против Кастро безосновательным «политическим шагом», целью которого является «пополнение досье, фабрикуемое для оправдания безрассудства военной агрессии против Кубы».

