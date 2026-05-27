Фонд восстановления Газы остался без обещанных 17 миллиардов долларов

Официальный фонд Совета мира, который должен заниматься послевоенным управлением сектором Газа, оказался пустым, а сама организация столкнулась с политическими и юридическими проблемами. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, за четыре месяца после создания организации на счета под управлением Всемирного банка не поступило ни одного перевода, несмотря на обещанные международными донорами и США 17 млрд долларов.
Источники газеты утверждают, что вместо механизма Всемирного банка, одобренного ООН, организация использует прямые пожертвования через счет в JPMorgan. Как отмечает FT, этот счет не проходит независимый аудит.
Представитель Совета мира заявил изданию, что для финансирования были предусмотрены разные варианты, включая механизм Всемирного банка, однако доноры пока выбрали другие способы перечисления средств. Он также сообщил, что организация позднее отчитается о финансировании перед исполнительным советом, в который входят представители администрации президента США Дональда Трампа и советники.
По информации Financial Times, около 20 млн долларов от Марокко были направлены на работу офиса высокого представителя Совета мира в Газе Николая Младенова и зарплаты членам палестинского комитета.
При этом 100 млн долларов, которые ОАЭ планировали выделить на подготовку полиции в секторе Газа, пока остаются замороженными.
Газета пишет, что организация уже объявила тендеры на проекты по безопасности и восстановлению Газы, однако ни одного контракта до сих пор не подписано.
Кроме того, американские законодатели запросили у администрации Трампа дополнительную информацию о правовом статусе Совета мира и его деятельности. Некоторые политики сомневаются, может ли организация официально считаться международной структурой и получать финансирование со стороны США.
Совет мира был создан в рамках мирного плана Дональда Трампа и должен заниматься управлением сектором Газа после завершения конфликта.
