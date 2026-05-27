Число случаев хантавируса после вспышки на MV Hondius выросло до 13

Вспышка хантавируса на борту MV Hondius произошла в апреле. Погибли супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Всего на борту находились 147 человек, которые после эвакуации с судна остаются на карантине. Роспотребнадзор уверяет, что риск распространения хантавируса в странах евразийского региона минимален.