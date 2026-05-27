Армения получила новые системы ПВО от неожиданного партнера

Армения стала первым иностранным покупателем иранской системы ПВО AD-08 Majid. Зенитные комплексы заметили во время репетиции военного парада в Ереване 25 мая. Об этом пишет Clash Report.
«Армения стала первым известным иностранным оператором иранской системы ПВО ближнего действия AD-08 Majid», — сообщили журналисты в своём Telegram-канале.
Поставка прошла в рамках секретной сделки по вооружению между двумя странами.
Соглашение подписали ещё в июле 2024 года. Его стоимость, по данным издания, составляет около 500 миллионов долларов.
AD-08 Majid — иранский зенитный комплекс ближнего радиуса действия, предназначенный для борьбы с дронами, вертолётами и низколетящими самолётами.
