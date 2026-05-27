В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область над Таганрогом сбили ракету, сообщил в мессенджере «Макс» глава региона Юрий Слюсарь.
«Уничтожена ракета в городе Таганрог», — написал губернатор.
В результате падения фрагментов ракеты загорелись автомобили на улице Циолковского.
Позже Слюсарь написал, что в результате ракетной атаки пострадали две женщины. «Пострадавшие доставлены в больницу. Одна — в тяжелом состоянии», — уточнил он.
Также минувшей ночью ракета попала в здание Южного управления Центрального банка в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В результате удара загорелась крыша здания, в соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы.
По предварительным данным, пострадавших нет. Также в городе повреждения получили 8-этажный жилой дом на улице Ластовой и неэксплуатируемое административное здание в районе ул. Гоголя.
Развожаев отметил, что всего минувшей ночью в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега сбили более 20 украинских беспилотников. По предварительной информации, ВСУ атаковали город и ракетами Storm Shadow, добавил он.
