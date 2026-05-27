Власти Приморья планируют открыть авиарейсы в Южную Корею, Китай и КНДР

В 2025 году власти открыли 13 новых рейсов из Владивостока во Вьетнам, Узбекистан, КНР и Таиланд. Кроме того, был запущен чартерный туристический поезд из Владивостока в города КНДР Туманган и Раджин. Он также рассказал, что в 2025 году аэропорт Владивостока обслужил 3,26 млн пассажиров — на 10% больше, чем годом ранее.