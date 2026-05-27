Власти Приморья планируют открыть авиарейсы в Южную Корею, Китай и КНДР

В 2026 году планируется открыть авиарейсы из Владивостока в Южную Корею, а также — по новым направлениям — в Северную Корею и Китай. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, выступая с отчетом о работе правительства региона в 2025 году перед региональным Заксобранием.

Как рассказал глава Приморья, среди новых пунктов назначения — китайские Шэньян и Гонконг. Кроме того, в северокорейский город Вонсан может начать ходить морской пассажирский паром.

В 2025 году власти открыли 13 новых рейсов из Владивостока во Вьетнам, Узбекистан, КНР и Таиланд. Кроме того, был запущен чартерный туристический поезд из Владивостока в города КНДР Туманган и Раджин. Он также рассказал, что в 2025 году аэропорт Владивостока обслужил 3,26 млн пассажиров — на 10% больше, чем годом ранее.

Прямое авиасообщение между Россией и Южной Кореей было приостановлено после февраля 2022 года. 27 октября 2025 года замглавы МИД России Андрей Руденко сообщал, что Россия и Южная Корея ведут переговоры о возобновлении прямых авиарейсов. В тот же день глава Минтранса Андрей Никитин подтвердил, что ведомство прорабатывает такую возможность, однако не выделил этот вопрос в качестве особого приоритета.

