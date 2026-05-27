«Национальным возрождением» в советских республиках руководила агентура КГБ

Но, как известно, бывших в этой сфере не бывает. В отличие от Латвии, в Азербайджане пришедший к власти в 1992 году Народный фронт был против рассекречивания архивов КГБ. Они были опечатаны по решению парламента. Новый президент, лидер НФА и бывший диссидент Абульфаз Эльчибей тогда заявил, что если он откроет архивы КГБ, то в Азербайджане начнется гражданская война. В 1975 году Эльчибей был арестован и осужден за антисоветскую деятельность, но всего через полтора года вышел на волю и продолжил работу в азербайджанской Академии наук. Гейдар Алиев, в то время Первый секретарь ЦК Компартии республики, позже признался, что Эльчибей был освобожден по его указанию. Один из основателей НФА, востоковед Зардушт Ализаде утверждал, что Эльчибей «был агентом КГБ Азербайджана, причем с давним стажем». О связях лидеров НФА с советскими спецслужбами писал в своих воспоминаниях экс-председатель КГБ Азербайджана Вагиф Гусейнов. Первый азербайджанский президент Аяз Муталибов в одном из интервью говорил: «Как и во всем СССР, организация Народного фронта контролировалась тогдашним КГБ. Более того, многие из лидеров НФА напрямую сотрудничали с ним». После того, как Народный фронт не справился с управлением страной, власть переходит уже к настоящему генерал-майору КГБ — Гейдару Алиеву. Интересно, что и 1-й, и 3-й президенты утверждали, что в Азербайджане до перестройки не было никаких диссидентов. Республика была спокойной, консервативной и абсолютно советской. Откуда же там взялся Народный фронт?