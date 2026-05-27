Bild: в ХДС обсуждают замену Мерца на нового канцлера

По данным издания, дискуссии проходят преимущественно в узком кругу, в том числе в чатах небольших групп. Участники обсуждений опасаются негативных последствий для себя в случае утечки информации в прессу.
Теоретически процедура замены канцлера не представляет значительной сложности. Новый глава правительства может быть избран Бундестагом в рамках конструктивного вотума недоверия, который выражается в избрании преемника действующему канцлеру большинством голосов депутатов. Проведение досрочных выборов в данном случае не требуется. Достаточно, чтобы Мерц подал прошение об отставке, после чего президент ФРГ предложит Бундестагу нового кандидата.
На практике, однако, такая замена сопряжена с существенными политическими рисками для всех инициирующих ее сторон. Успех процедуры зависит как от действующего канцлера, так и от его потенциального преемника. В частности, неизвестно, готов ли Мерц добровольно уйти в отставку или сделает это только под давлением однопартийцев. Среди возможных кандидатов на замену Мерца обсуждаются премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст (считающийся фаворитом), премьер-министр Гессена Борис Рейн и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Как отмечает Bild, знакомые с Мерцем люди расходятся в оценках его готовности подать в отставку. Одни полагают, что он остро воспринимает критику и в случае провала запланированных реформ может «выкинуть белый флаг». Другие утверждают, что Мерц не покинет пост без борьбы.
Газета также указывает, что в Социал-демократической партии Германии не исключают сценарий замены канцлера.
В настоящее время Мерц занимает последнее место в рейтинге популярности ведущих немецких политиков, а возглавляемый им ХДС уступает «Альтернативе для Германии» семь процентных пунктов. Правящей коалиции ФРГ пока не удается добиться успеха в реализации обещанных ключевых реформ на фоне экономического кризиса в стране.