Bild: в ХДС обсуждают замену Мерца на нового канцлера

В руководящих кругах Христианско-демократического союза (ХДС) рассматривается возможность замены Фридриха Мерца на посту канцлера Германии другим политиком. Как сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники, данная тема обсуждается как членами руководящих органов ХДС, так и известными деятелями партии.

Источник: Reuters

По данным издания, дискуссии проходят преимущественно в узком кругу, в том числе в чатах небольших групп. Участники обсуждений опасаются негативных последствий для себя в случае утечки информации в прессу.

Теоретически процедура замены канцлера не представляет значительной сложности. Новый глава правительства может быть избран Бундестагом в рамках конструктивного вотума недоверия, который выражается в избрании преемника действующему канцлеру большинством голосов депутатов. Проведение досрочных выборов в данном случае не требуется. Достаточно, чтобы Мерц подал прошение об отставке, после чего президент ФРГ предложит Бундестагу нового кандидата.

На практике, однако, такая замена сопряжена с существенными политическими рисками для всех инициирующих ее сторон. Успех процедуры зависит как от действующего канцлера, так и от его потенциального преемника. В частности, неизвестно, готов ли Мерц добровольно уйти в отставку или сделает это только под давлением однопартийцев. Среди возможных кандидатов на замену Мерца обсуждаются премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст (считающийся фаворитом), премьер-министр Гессена Борис Рейн и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Как отмечает Bild, знакомые с Мерцем люди расходятся в оценках его готовности подать в отставку. Одни полагают, что он остро воспринимает критику и в случае провала запланированных реформ может «выкинуть белый флаг». Другие утверждают, что Мерц не покинет пост без борьбы.

Газета также указывает, что в Социал-демократической партии Германии не исключают сценарий замены канцлера.

В настоящее время Мерц занимает последнее место в рейтинге популярности ведущих немецких политиков, а возглавляемый им ХДС уступает «Альтернативе для Германии» семь процентных пунктов. Правящей коалиции ФРГ пока не удается добиться успеха в реализации обещанных ключевых реформ на фоне экономического кризиса в стране.

