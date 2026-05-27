Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом. Он отметил, что этот древний праздник напоминает о добре, справедливости, милосердии и благочестии. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

«Следуя заветам и многовековым традициям предков, вы [мусульмане] широко отмечаете этот древний праздник, который обрaщает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию», — говорится в послании президента.

Путин подчеркнул роль мусульманских организаций в укреплении семейных ценностей и патриотичном воспитании молодёжи. Он также отметил их вклад в образовательные, благотворительные и социальные инициативы.

Также Путин поблагодарил мусульманские организации за помощь участникам СВО. Всем последователям ислама в России он пожелал успехов и здоровья.

