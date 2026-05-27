NBC: США подготовили список целей в Иране на случай эскалации

Речь идет об объектах с более высоким уровнем защищенности, что усложняет их обнаружение. Составление Пентагоном такого списка не означает подготовки США к нанесению ударов в ближайшее время, отмечает канал. Атака будет зависеть от решения президента США Дональда Трампа по переговорам с Ираном.
24 мая президент США Дональд Трамп говорил, что проект мирного договора почти согласован. The Guardian уточняла, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пока не одобрил соглашение. По данным Axios, документ предусматривает продление перемирия на 60 дней, а также открытие Ормузского пролива. Еще одно положение сделки касается ядерного оружия: Иран обязан отказаться от планов его создания и начать переговоры о приостановке программы обогащения урана.
Подробности — в материале «Ъ» «США согласились на обогащение Ирана».