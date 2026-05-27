Новшества в сфере опеки и попечительства вводятся в Беларуси

«В Беларуси совершенствуется порядок осуществления функций по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных недееспособными и ограниченно дееспособными», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что новшества касаются управления имуществом таких лиц и взаимодействия госорганов и организаций в части дачи согласия либо отказа в отчуждении жилых помещений.
Нововведения предусматривают охрану имущества подопечного, если оно находится в другой местности, по месту его нахождения. Для обеспечения его сохранности по решению местного исполкома может быть назначен опекун над имуществом — в течение месяца после получения сведений о его наличии.
Кроме того, руководителям социальных пансионатов за счет средств проживающих в них подопечных разрешается оплата ремонта оборудования и предметов, принадлежащих подопечному, мобильной связи, подписки на периодическую печать, а также уплата налогов, сборов и пошлин и жилищно-коммунальных услуг в отношении их имущества.
Одно из законодательных новшеств касается «домашнего отпуска» подопечного соцпансионата. В таком случае тому, кто обязуется содержать «отпускника» в домашних условиях более месяца, возмещаются расходы в 90% пенсии подопечного.
Постановлением также упрощена отчетность для опекуна или попечителя. Продукты, лекарства, предметы первой необходимости можно будет покупать без последующего предоставления чеков, тоже самое — по внесению платежей за счет текущих поступлений подопечных. Опекуну или попечителю необходимо будет подтвердить только расходы, понесенные по предварительному разрешению органа опеки и попечительства: в частности, от продажи имущества, сдачи в аренду, наем
Взаимодействие государственных органов и организаций.
В постановлении разделяются полномочия при подготовке проекта решения местного исполкома, касающегося отчуждения жилого помещения подопечного. Если в жилье проживают несовершеннолетние, то такое решение оформляется управлением образования. При проживании в помещении совершеннолетних лиц, которые признаны недееспособными или ограниченно дееспособными, проект решения готовит орган социальной защиты.
В пресс-службе правительства также сообщили, что внесены изменения в постановление Совмина от 28 октября 1999 г. № 1676, которым утверждено Положение об органах опеки и попечительства.
Согласно новому постановлению территориальные центры социального обслуживания населения (ТЦСОН) будут выявлять и вести учет имущества, обеспечивать хранение движимого имущества и обследовать его. Структурные подразделения ЖКХ обязаны обеспечивать хранение недвижимого имущества и также проводить его обследование. Оно должно проводиться не реже раза в год.
Кроме того, новшества законодательства касаются полномочий местных исполнительных и распорядительных органов относительно использования недвижимости подопечного, обеспечения прохождения медосмотра кандидатами в опекуны (попечители) и других вопросов.
Также сообщается, что постановление правительства вступит в силу после официального опубликования.