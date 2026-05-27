Туск: оборонное соглашение Британии и Польши направлено против РФ

«То, что было ключевым для нас, содержится в одном из первых положений этого соглашения — обе стороны подчеркивают, что осознают: стратегической угрозой, в том числе долгосрочной, для Польши, Великобритании и НАТО является Россия, и поэтому наше сотрудничество — как британо-польское, так и в рамках НАТО — должно, в соответствии с духом этого договора, быть сосредоточено на обеспечении безопасности Польши и других государств перед лицом российской угрозы», — заявил Туск.
Он отметил, что такая формулировка стала «значительным переломом в связи с прямо названной политической мотивацией».
Туск также разъяснил, почему Варшава стремится заключать двусторонние оборонные союзы с ключевыми союзниками, несмотря на существование механизма коллективной обороны в рамках НАТО. «Очень важным аспектом — и мы так это интерпретируем в обоих соглашениях (оборонных соглашениях Польши с Францией и Великобританией. — Прим. ред.) — представляется то, что вне зависимости от реакции всей НАТО (Польша) может рассчитывать и на Францию, и на Великобританию, на их быструю реакцию на угрозу еще перед тем, как будет принято общее решение в НАТО», — пояснил он.
«В сегодняшние времена быстрота реакции будет очень ценна в случае конфликта», — добавил польский премьер.
27 мая в Лондоне Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подпишут соглашение о безопасности и обороне. В мае 2025 года Варшава уже подписала аналогичное соглашение с Францией, а в июне такой документ планируется подписать с ФРГ. Как отметила Gazeta Wyborcza, таким образом Варшава, Лондон, Берлин и Париж работают над созданием «НАТО внутри НАТО».