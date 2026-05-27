Туск: оборонное соглашение Британии и Польши направлено против РФ

Туск также разъяснил, почему Варшава стремится заключать двусторонние оборонные союзы с ключевыми союзниками, несмотря на существование механизма коллективной обороны в рамках НАТО. «Очень важным аспектом — и мы так это интерпретируем в обоих соглашениях (оборонных соглашениях Польши с Францией и Великобританией. — Прим. ред.) — представляется то, что вне зависимости от реакции всей НАТО (Польша) может рассчитывать и на Францию, и на Великобританию, на их быструю реакцию на угрозу еще перед тем, как будет принято общее решение в НАТО», — пояснил он.