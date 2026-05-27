Стубб усомнился, что РФ перенаправляет дроны ВСУ на Финляндию

Как сообщает Helsingin Sanomat, таким образом глава государства прокомментировал утверждение, опубликованное в статье британской газеты The Telegraph.
«Допустим, в качестве отправной точки, что президент и главнокомандующий больше прислушивается к Силам обороны, ВВС и разведке, чем к газете Telegraph. И исходя из этой отправной точки, я не считаю убедительной идею о том, что Россия в настоящее время целенаправленно направляет беспилотники в сторону Финляндии», — сказал Стубб.
Финский лидер также добавил, что «нет смысла обращать внимание на каждую новость», выходящую в британском издании.
Ранее на брифинге премьер-министр Финляндии Петтери Орпо также заявил, что Россия никогда не предпринимала попыток перенаправить украинские дроны в сторону страны. По данным Ilta-Sanomat, утром 22 мая для всего региона Уусимаа было выпущено предупреждение о возможном появлении беспилотников, жителям рекомендовали оставаться дома. В итоге, как подтвердил Орпо, «ничего не произошло» — дронов на территории Финляндии зафиксировано не было.
В конце марта — начале апреля в финских городах Коувола, Иитти, Луумяки и Париккала упали четыре дрона, залетевшие в страну из-за границы. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подчеркивал, что использование воздушного пространства страны для нанесения ударов по территории России запрещено. О «категорическом» запрете заявлял и президент Стубб.