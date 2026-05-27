Кожемяко выступил резко против возрождения общественных советов в Приморье

Губернатор Приморья заявил, что прежние совещательные органы лишь имитировали деятельность и затягивали решения.

Источник: PrimaMedia.ru

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что не собирается возрождать общественный экспертный совет по экологической безопасности при краевом правительстве, как и другие подобные структуры. В ходе отчета перед Законодательным собранием за 2025 год глава региона объяснил, что прежние совещательные органы лишь имитировали деятельность и затягивали принятие решений, а через некоторые из них проводилась «политика со стороны иностранных государств», сообщает ИА PrimaMedia.

Справка. Экологический совет при губернаторе задумывался как инструмент независимой оценки — сотрудники ДВФУ, ДВО РАН, общественники и экологи анализировали нормативные акты, следили за реализацией госпрограмм и давали заключения по проектам. Но в конце 2021 года, несмотря на авторитетный состав экспертов, совет был упразднён решением главы региона.

Вопрос о судьбе общественных советов на отчете поднял депутат Хасанского района Леонид Васюкевич. Ответ губернатора был жестким и развернутым — Олег Кожемяко дал понять, что возврата к прежней практике при нем не будет.

«Не собираюсь. Мы закрыли все советы, которые были при правительстве. Что происходило? Любое постановление должно было обеспечивать решение задач. А до 2021 года такой работы практически не было. Эти советы по три-четыре недели, по месяцу что-то рассматривали, что-то обсуждали. В это время все ждали. Это полная безответственность исполнителей», — заявил губернатор.

По его словам, многомесячные обсуждения не привели к реальным результатам.

«Что они решили до 2021 года? Может, они решили ситуацию с гидротехническими сооружениями? Нет. Может, они решили вопрос с общественным транспортом государственно-муниципальным? Нет. К решению каких-то коммунальных вопросов? Так, посидеть, поговорить, затянуть вопрос. Поэтому не будет таких советов», — отрезал Кожемяко.

Особый акцент глава региона сделал на истории с Находкинским заводом минеральных удобрений (НЗМУ). Это предприятие по производству метанола и аммиака — один из крупнейших инвестиционных проектов в регионе, который с момента анонса столкнулся с протестами экологов и местных жителей.

«Один из общественных советов препятствовал реализации проекта. Понимаете? Вот почему мы сегодня говорим, что, в том числе через эти советы и через ряд общественных организаций, проводилась политика со стороны иностранных государств на замораживание процессов, связанных с развитием страны», — подчеркнул губернатор.

Кожемяко также напомнил, что для контроля за экологией существуют профильные надзорные органы с реальными рычагами воздействия — Росприроднадзор, природоохранная прокуратура. Губернатор подчеркнул, что отказ от общественных советов не означает отказа от диалога с гражданами, но этот диалог должен быть предметным.

«Вам никто не мешает взять и как депутату, и как человеку выступить с предложением. Если оно конструктивное — мы послушаем», — заключил он.

Трутнев: «Я попрошу губернатора, чтобы он возродил общественный совет по экологии».

Структура, чьи решения носили рекомендательный характер, была упразднена в конце прошлого года.

Напомним, еще в 2019 году он распустил общественные экспертные советы, созданные при предыдущем главе региона Владимире Миклушевском. В конце 2021 года был ликвидирован общественный экспертный совет по экологии, что вызвало резонанс — в дело вмешался вице-премьер Юрий Трутнев, попросивший губернатора возродить этот орган. Часть экспертов тогда связывала решение о роспуске с негативным заключением совета по изменению границ особо охраняемых природных территорий.

Юрий Трутнев: биография видного политика, каратиста и бизнесмена
Заместитель Председателя Правительства РФ начинал с должности общественного охотинспектора. Сегодня Юрий Трутнев — одна из центральных фигур в российской политике. Рассмотрим его биографию детальнее: от занятий карате и малого бизнеса до политических побед на Дальнем Востоке и встреч с президентом Владимиром Путиным.
Читать дальше