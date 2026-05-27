Кожемяко выступил резко против возрождения общественных советов в Приморье

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что не собирается возрождать общественный экспертный совет по экологической безопасности при краевом правительстве, как и другие подобные структуры. В ходе отчета перед Законодательным собранием за 2025 год глава региона объяснил, что прежние совещательные органы лишь имитировали деятельность и затягивали принятие решений, а через некоторые из них проводилась «политика со стороны иностранных государств», сообщает ИА PrimaMedia.
Справка. Экологический совет при губернаторе задумывался как инструмент независимой оценки — сотрудники ДВФУ, ДВО РАН, общественники и экологи анализировали нормативные акты, следили за реализацией госпрограмм и давали заключения по проектам. Но в конце 2021 года, несмотря на авторитетный состав экспертов, совет был упразднён решением главы региона.
Вопрос о судьбе общественных советов на отчете поднял депутат Хасанского района Леонид Васюкевич. Ответ губернатора был жестким и развернутым — Олег Кожемяко дал понять, что возврата к прежней практике при нем не будет.
«Не собираюсь. Мы закрыли все советы, которые были при правительстве. Что происходило? Любое постановление должно было обеспечивать решение задач. А до 2021 года такой работы практически не было. Эти советы по три-четыре недели, по месяцу что-то рассматривали, что-то обсуждали. В это время все ждали. Это полная безответственность исполнителей», — заявил губернатор.
По его словам, многомесячные обсуждения не привели к реальным результатам.
«Что они решили до 2021 года? Может, они решили ситуацию с гидротехническими сооружениями? Нет. Может, они решили вопрос с общественным транспортом государственно-муниципальным? Нет. К решению каких-то коммунальных вопросов? Так, посидеть, поговорить, затянуть вопрос. Поэтому не будет таких советов», — отрезал Кожемяко.
Особый акцент глава региона сделал на истории с Находкинским заводом минеральных удобрений (НЗМУ). Это предприятие по производству метанола и аммиака — один из крупнейших инвестиционных проектов в регионе, который с момента анонса столкнулся с протестами экологов и местных жителей.
«Один из общественных советов препятствовал реализации проекта. Понимаете? Вот почему мы сегодня говорим, что, в том числе через эти советы и через ряд общественных организаций, проводилась политика со стороны иностранных государств на замораживание процессов, связанных с развитием страны», — подчеркнул губернатор.
Кожемяко также напомнил, что для контроля за экологией существуют профильные надзорные органы с реальными рычагами воздействия — Росприроднадзор, природоохранная прокуратура. Губернатор подчеркнул, что отказ от общественных советов не означает отказа от диалога с гражданами, но этот диалог должен быть предметным.
«Вам никто не мешает взять и как депутату, и как человеку выступить с предложением. Если оно конструктивное — мы послушаем», — заключил он.
Напомним, еще в 2019 году он распустил общественные экспертные советы, созданные при предыдущем главе региона Владимире Миклушевском. В конце 2021 года был ликвидирован общественный экспертный совет по экологии, что вызвало резонанс — в дело вмешался вице-премьер Юрий Трутнев, попросивший губернатора возродить этот орган. Часть экспертов тогда связывала решение о роспуске с негативным заключением совета по изменению границ особо охраняемых природных территорий.