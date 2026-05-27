Ранее сообщалось, что парламент Шотландии поддержал призывы к проведению референдума о независимости от Соединенного Королевства. За это проголосовали 72 депутата, против высказались 55, еще двое воздержались.
Собеседник Новостей Mail рассказал, что Шотландская национальная партия испытывает довольно серьезные трудности в последнее время. Это связано с чередой коррупционных скандалов внутри SNP и с общим снижением качества жизни в Шотландии на фоне повсеместного роста цен.
В этом этом отношении идея независимости — палочка-выручалочка для SNP. Обретение независимости Шотландии стало особо популярно на фоне деятельности британского премьера Кира Стармера, который подвергается огромному давлению после скандала вокруг дела Эпштейна и в связи с сокращением мер социальной поддержки в стране.
Шотландцы видят, что происходит в Великобритании, и на этом фоне идея независимости набирает популярность, объясняет эксперт.
Пятибратов обращает внимание, что в начале 2026 года чуть больше половины шотландцев выступали за независимость страны от Великобритании. По последним данным, сегодня более половины жителей страны, наоборот, хотят остаться в ее составе.
Как подчеркивает собеседник Новостей Mail, подобное разделение в обществе всегда было свойственно Шотландии. Эксперт напомнил, что, по результатам предыдущего референдума, шотландцы с небольшим перевесом проголосовали за то, чтобы остаться в составе Британии.
Настроения никак не поменялись: все еще полстраны хотят быть в составе Великобритании, половина хотят покинуть — и не просто покинуть, а при этом еще и вступить в Европейский союз.
Однако эксперт считает, что шансы на проведение референдума по независимости Шотландии сегодня невелики.
Это связано с тем, что в конечном счете референдум должен быть одобрен в Лондоне. Крайне сомневаюсь, что лейбористское правительство хотело бы, чтобы референдум состоялся — это может потенциально ослабить его позиции. Стармер не пойдет на это.
Ранее британский премьер-министр Кир Стармер отказался уходить в отставку, несмотря на давление Лейбористской партии, вынуждающей его выйти из партии после неудачных результатов местных выборов.