Пашинян заявил, что народ Армении выберет между ЕС и ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с избирателями в селе Гарни Котайкской области заявил, что вопрос членства республики в Европейском союзе или Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет решать не он, а армянский народ.

Источник: Reuters

Мероприятие прошло в рамках предвыборной кампании перед парламентскими выборами, запланированными на июнь. Трансляцию выступления осуществляли местные телеканалы.

«Я говорю, что у армянского народа должна быть альтернатива <…> быть в составе ЕАЭС или в составе ЕС. Народ, это не я буду решать. <…> Сильнейший решит. Кто этот сильнейший? Гражданин Армении этот сильнейший, это вы будете решать. <…> Моя задача в том, чтобы у вас были альтернативы, и у вас есть альтернативы», — заявил Пашинян.

Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
