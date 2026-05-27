В Госдуме оценили сообщение о плане Зеленского воевать еще три года

«Это желание Великобритании максимально долго, как они заявляли, вплоть до последнего украинца, вести боевые действия, разрушительные для России, ослабляющие ее экономику. Это задача, которую ставит Великобритания перед Украиной», — сказал депутат.
Как отметил Чепа, поэтому Лондон при необходимости будет оказывать давление на Зеленского для того, чтобы Киев проводил нужную британцам политику.
До этого Insider UA со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что Зеленский поручил чиновникам готовиться еще к двум-трем годам конфликта.
В качестве причин такого распоряжения издание называет фактический срыв мирных переговоров, постепенный отход США от процесса урегулирования и «отказ» России от «компромисса» с Киевом. Отмечается, что Россия якобы к осени намерена выйти на границы Донбасса.