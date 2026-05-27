Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 27 мая: главное

Представитель Кремля во вторник дал ответы на вопросы журналистов, пересказываем основные заявления.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Повестка встреч ЕАЭС непроста из-за ситуации с Арменией.

Повестка дня непростая. Помимо самой интеграционной тематики, вы знаете, что есть непростая ситуация с Арменией. Армения берет курс на интеграцию с другим объединением. Это — взаимоисключающие процессы.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Действия Армении не должны мешать интеграции остальных.

Нынешний саммит не решит судьбу Армении, Ереван продолжит принимать участие в мероприятиях ЕАЭС.

Армянский закон обязывает Ереван ориентироваться на ЕС. Армяне сами должны решать, в каком объединении быть.

Дивиденды для Армении от ЕАЭС гарантированы, а будет ли это в ЕС, неизвестно.

Членство ЕС совсем не близко для кандидатов, перед Турцией много лет «держат морковку».

Никто не может упрашивать Армению остаться в ЕАЭС, но разъяснения нужны.

Льготы на газ — это помощь России Армении. Газовые соглашения с Арменией — коммерческий вопрос.

Кремль направил в «Газпром» вопрос о возможной денонсации газовых соглашений с Арменией.

Планов по контактам Путина и Пашиняна пока нет.

Нет, они были недавно, они недавно были, пока таких планов нет.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

У Путина и Токаева особые личные отношения, позволяющие конструктивно обсуждать насущные вопросы.

Путин и Токаев обсудят целый ряд совместных проектов России и Казахстана.

Статья Владимира Путина к госвизиту в Казахстан была опубликована на двух языках.

Свое отношение к этому визиту, к российско-казахстанским отношениям, к нашему двустороннему партнерству президент изложил в своей авторской статье, которая в «[Казахстанской] правде» была опубликована. Она на двух языках опубликована.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)
Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше