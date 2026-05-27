Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 27 мая: главное

Повестка встреч ЕАЭС непроста из-за ситуации с Арменией.
Повестка дня непростая. Помимо самой интеграционной тематики, вы знаете, что есть непростая ситуация с Арменией. Армения берет курс на интеграцию с другим объединением. Это — взаимоисключающие процессы.
Действия Армении не должны мешать интеграции остальных.
Нынешний саммит не решит судьбу Армении, Ереван продолжит принимать участие в мероприятиях ЕАЭС.
Армянский закон обязывает Ереван ориентироваться на ЕС. Армяне сами должны решать, в каком объединении быть.
Дивиденды для Армении от ЕАЭС гарантированы, а будет ли это в ЕС, неизвестно.
Членство ЕС совсем не близко для кандидатов, перед Турцией много лет «держат морковку».
Никто не может упрашивать Армению остаться в ЕАЭС, но разъяснения нужны.
Льготы на газ — это помощь России Армении. Газовые соглашения с Арменией — коммерческий вопрос.
Кремль направил в «Газпром» вопрос о возможной денонсации газовых соглашений с Арменией.
Планов по контактам Путина и Пашиняна пока нет.
Нет, они были недавно, они недавно были, пока таких планов нет.
У Путина и Токаева особые личные отношения, позволяющие конструктивно обсуждать насущные вопросы.
Путин и Токаев обсудят целый ряд совместных проектов России и Казахстана.
Статья Владимира Путина к госвизиту в Казахстан была опубликована на двух языках.
Свое отношение к этому визиту, к российско-казахстанским отношениям, к нашему двустороннему партнерству президент изложил в своей авторской статье, которая в «[Казахстанской] правде» была опубликована. Она на двух языках опубликована.