Песков назвал особыми личные отношения Путина и Токаева

«У них особые личные отношения, которые позволяют весьма конструктивно, продуктивно и откровенно обсуждать самые насущные вопросы», — подчеркнул Песков в ходе брифинга.
Путин посетит Казахстан
Путин и Токаев 28 мая проведут в Астане переговоры в узком и расширенном форматах, в ходе которых планируется обсудить ключевые аспекты двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах.
В Астане планируется подписание 16 документов между Россией и Казахстаном.
Токаев отметит государственный визит в Астану Путина торжественным приёмом.