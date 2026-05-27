Песков назвал особыми личные отношения Путина и Токаева

Особые личные отношения между президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым позволяют им конструктивно и откровенно обсуждать самые насущные вопросы двусторонних отношений и международной повестки, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«У них особые личные отношения, которые позволяют весьма конструктивно, продуктивно и откровенно обсуждать самые насущные вопросы», — подчеркнул Песков в ходе брифинга.

Путин посетит Казахстан 27—29 мая с государственным визитом. В состав российской делегации войдут более 30 человек, в том числе девять федеральных министров.

Путин и Токаев 28 мая проведут в Астане переговоры в узком и расширенном форматах, в ходе которых планируется обсудить ключевые аспекты двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

В Астане планируется подписание 16 документов между Россией и Казахстаном.

Токаев отметит государственный визит в Астану Путина торжественным приёмом.

