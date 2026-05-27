Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Париже заявили о необходимости прямых контактов Европы и России

Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил о необходимости для Европы поддерживать канал связи с Россией в контексте ситуации на Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Euronews.

Источник: AP 2024

«Президент [Франции Эмманюэль] Макрон всегда говорил, что когда будет подходящее время, нам нужен наш собственный канал связи с Россией. Нет никаких причин позволять только одним американцам быть за столом переговоров, поскольку на кону в первую очередь безопасность Европы», — отметил чиновник.

При этом Аддад заявил, что Россия «не занимается дипломатией всерьез» и, по его мнению, не заинтересована в мире. В связи с этим, как уточнил представитель французского внешнеполитического ведомства, Европе следует продолжать «оказывать экономическое давление на Россию» и оказывать поддержку Украине.