Городская Дума Нижнего Новгорода подвела итоги работы за 2025 год

27 мая председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов на очередном заседании представил депутатам ежегодный отчет о деятельности представительного органа за 2025 год. В мероприятии принял участие заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции партии «Единая Россия» в региональном парламенте Алексей Антонов.
В своем выступлении председатель Думы отметил, что прошедший год стал для города этапом формирования новой системы муниципального управления после объединения Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа в единое муниципальное образование.
«Перед депутатами стояла задача не только приступить к исполнению полномочий, но и сформировать устойчивую правовую и организационную основу для работы всего городского округа», — подчеркнул Евгений Чинцов.
В 2025 году был сформирован депутатский корпус I созыва, избраны председатель городской Думы, его заместители и председатели постоянных комиссий, создана структура органов местного самоуправления и организована работа десяти профильных постоянных комиссий.
За период с 29 сентября по 31 декабря 2025 года состоялось десять заседаний городской Думы, принято 142 решения. Ключевым направлением стала нормотворческая деятельность, связанная с правовым оформлением нового муниципального образования. В числе важнейших документов — Устав городского округа и Регламент городской Думы, определившие систему местного самоуправления, полномочия органов власти и порядок работы представительного органа.
Значительное место в работе депутатов заняли вопросы бюджетной и финансовой политики. Городская Дума приняла бюджет Нижнего Новгорода на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов, уделив особое внимание социальной направленности расходов, развитию транспортной и коммунальной инфраструктуры, благоустройству и дорожному хозяйству.
В центре депутатского внимания находились вопросы городского хозяйства, благоустройства, подготовки к отопительному сезону, ремонта инженерных сетей и реализации проектов формирования комфортной городской среды. Депутаты осуществляли контроль за реализацией федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».
Серьезный блок работы был связан с экономическим развитием города, поддержкой предпринимательства и туризма. По числу субъектов малого и среднего бизнеса Нижний Новгород входит в число пяти крупнейших городов-миллионников страны, а налоговые поступления от малого бизнеса составили почти 5 млрд рублей. Туристический поток в Нижегородскую область, включая Нижний Новгород в 2025 году достиг 5 млн человек.
Большое внимание уделялось социальной политике, развитию образования, дорожной инфраструктуры и экологической повестке. В 2025 году в городе было высажено 4 тысячи деревьев и 6,2 тысячи кустарников, ликвидировано 156 несанкционированных свалок общим объемом 23600 м³.
Отдельным направлением стала деятельность комиссии по патриотическому воспитанию, молодежной политике, физической культуре и спорту, впервые созданной в городской Думе I созыва. Поддержка участников специальной военной операции и их семей, развитие спортивной инфраструктуры и патриотических проектов стали важной частью депутатской работы. Сегодня физической культурой систематически занимаются свыше 650 тысяч нижегородцев — 58,8% населения города.
В ходе отчета Евгений Чинцов отдельно остановился на историко-патриотическом проекте «Единство — путь к Победе», который стал победителем III Всероссийской муниципальной премии «Служение».
Одной из основ депутатской деятельности председатель Думы назвал работу с жителями. В отчетном периоде депутаты провели более 250 приемов граждан, рассмотрели свыше 1000 обращений, по 717 из которых удалось добиться положительного решения.
Важными результатами 2025 года также стали формирование Общественной палаты Нижнего Новгорода и Молодежной палаты при городской Думе, развитие территориального общественного самоуправления и расширение межмуниципального сотрудничества, включая подписание соглашения с Екатеринбургской городской Думой.
Завершая выступление, Евгений Чинцов поблагодарил депутатов, администрацию города, общественные организации, представителей экспертного сообщества и жителей Нижнего Новгорода за совместную работу.
«Именно жители являются главным источником наших полномочий и главным критерием оценки работы. Задача городской Думы — слышать людей, принимать взвешенные решения и делать так, чтобы развитие Нижнего Новгорода выражалось не только в документах и программах, но и в ежедневном улучшении городской жизни», — отметил председатель городской Думы.
Отчет о деятельности городской Думы за 2025 год принят депутатами единогласно.