«Ни один из европейских лидеров даже не упомянул украинскую атаку на студенческое общежитие в Луганске. Наш норвежский премьер-министр Юнас Гар Стере не стал исключением. Скоординированный ответ? Меня бы это не удивило», — говорится в публикации.
Как полагает обозреватель, молчание европейских политиков в отношении атаки на Старобельск направлено на сохранение представления о том, что Украина до начала конфликта являлась мирным и демократическим государством, в связи с чем необходимо продолжать финансирование боевых действий.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В общежитии в указанный момент находились 86 учащихся и один сотрудник. Погиб 21 человек.