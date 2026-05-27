Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Самарской области работает в Тольятти 27 мая

Вячеслав Федорищев вручил награды заслуженным химикам Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 27 мая, в Тольятти работает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он посетил промышленное предприятие, университет, проверил ход реконструкции Центральной площади и вручил награды заслуженным химикам.

«Химическая отрасль — один из важнейших секторов экономики. Благодарю всех сотрудников и ветеранов отрасли. Правительство Самарской области, видя динамику предприятий, по-настоящему гордится существующими подходами», — сказал глава региона.

С гендиректором производства синтетических каучуков, сырья для шин и резинотехнических изделий Федорищев обсудил ситуацию на предприятии и планы. В ходе визита были осмотрены производственные площадки и цеха. В вузе губернатор ознакомился с лабораториями и поговорил со студентами.

В ДК «Тольятти» на торжественном мероприятии ко Дню химика глава региона вручил государственные награды заслуженным работникам. Также вместе с главой Тольятти Ильей Сухих побывал на площадке реконструкции Центральной площади. Отмечается, что работы идут по графику.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше