Евпатория стала городом воинской доблести

CИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости Крым. Городу Евпатория в Крыму присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». Об этом сообщил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

«Евпатории присвоено почетное звание Крыма “Населенный пункт воинской доблести”. Соответствующий закон, внесенный главой республики Сергеем Аксеновым, принят на заседании Государственного Совета Крыма», — написал он в МАКС.

В годы Великой Отечественной войны жители Евпатории проявили особый героизм в борьбе с фашизмом, объединялись в партизанские отряды и подпольные группы, напомнил Константинов. Он добавил, что высадка десанта моряков-черноморцев в ночь на 5 января 1942 года стала знаковым событием для города. Этот подвиг создал плацдарм для освобождения Евпатории и развития дальнейшего наступления Красной Армии.

Тогда за героизм и самоотверженность, проявленные в боях с фашистами, 26 евпаторийцев были удостоены звания Героя Советского Союза, два жителя города стали полными кавалерами ордена Славы, подчеркнул Константинов.

«Присвоение почетного звания городу — важное, символичное событие. Убежден, здесь нет никакой переоценки. Ведь после окончания войны в Советском Союзе рассматривался вопрос о присвоении Евпатории звания Города-Героя, но в силу разных обстоятельств этого не было сделано», — добавил политик.

Ранее городам Феодосия, Старая Русса, Петрозаводск, Грозный и Гатчина было присвоено Почетное звание «Город воинской славы». Соответствующий указ был подписан президентом РФ в апреле 2015 года.

