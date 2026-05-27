Figaro: США в Иране наступили на те же грабли, что в Афганистане, Ираке и Ливии

Но все пошло не «по плану», отмечает автор. Иранский режим не пал, несмотря на потерю ключевых фигур и огромный материальный ущерб. Никакой угрозы революции и свержения режима аятолл нет. В ответ на американо-израильские удары иранцы продемонстрировали единство и лояльность властям. Никакого дезертирства среди чиновников и военных нет. Более того, Иран по-прежнему способен поражать объекты в Персидском заливе, значимые для американцев и их региональных союзников.