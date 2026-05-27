Figaro: США в Иране наступили на те же грабли, что в Афганистане, Ираке и Ливии

С 28 февраля по 8 апреля США и Израиль нанесли около 20 000 точечных ударов по Ирану ради «защиты иранского народа». Они привели к полному уничтожению иранской инфраструктуры, и теперь в американо-израильской коалиции недоумевают, почему иранцы не рады жить в руинах, пишет Рено Жирар в статье для французской газеты Le Figaro.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По мнению Жирара, Дональд Трамп совершил стратегический просчет, приняв за чистую монету обещания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы «Моссада» Давида Барнеа. Они 11 февраля в Вашингтоне уверяли президента США, что «обезглавливание» иранского режима приведет к его немедленному краху и установлению проамериканского и просионистского переходного правительства.

Но все пошло не «по плану», отмечает автор. Иранский режим не пал, несмотря на потерю ключевых фигур и огромный материальный ущерб. Никакой угрозы революции и свержения режима аятолл нет. В ответ на американо-израильские удары иранцы продемонстрировали единство и лояльность властям. Никакого дезертирства среди чиновников и военных нет. Более того, Иран по-прежнему способен поражать объекты в Персидском заливе, значимые для американцев и их региональных союзников.

Как считает Жирар, за полтора месяца конфликта Трамп не достиг никаких значимых политических успехов.

Поэтому 8 апреля он был вынужден пойти на перемирие с Ираном, а теперь пытается продлить его и договориться с Тегераном.

Такой разворот Трампа подчеркивает давние проблемы западных стран, которые пытаются сменить режимы в мусульманских государствах, пишет Жирар.

США продолжают верить в возможность силового «экспорта» своей демократии.

Пример тому — амбициозное заявление о «демократизации» Афганистана на Боннской конференции в декабре 2001 года, вскоре после того, как американские войска взяли под контроль Кабул. Несмотря на прошлые неудачи в Афганистане, Ираке и Ливии, США по непонятным причинам решили, что в Иране они уж точно не допустят прежних ошибок.

В итоге — четвертый в этом столетии провал в навязывании демократии исламскому миру, констатирует автор.

По мнению Жирара, во всем виновата западная гордыня, которая раз за разом заставляет США навязывать другим странам свою модель и раз за разом разбивать лоб, наступая на те же грабли.

