Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков: Запад искажает предупреждения об эвакуации из Киева

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва фиксирует попытки Запада исказить предупреждения российской стороны о необходимости эвакуации персонала посольств из Киева. По словам дипломата, западные страны стремятся представить эти предупреждения «как новое отражение якобы агрессивного курса Москвы».

Источник: РИА "Новости"

Рябков также отметил, что Запад проявляет «максимальный цинизм» в связи с атакой Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР). Он подчеркнул, что Россия предпримет все возможные меры, «чтобы не дать это дело отправить в архив и продолжить вакханалию антироссийских инсинуаций, которая не идет на спад». По его словам, официальные соболезнования от властей западных стран не поступали.

22 мая украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске. В момент атаки в здании находились 86 учащихся. В результате происшествия погиб 21 человек, еще 65 получили ранения. На территории округа был введен режим чрезвычайной ситуации, а 24 и 25 мая в ЛНР объявили днями траура. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта. Президент России Владимир Путин указал, что удар наносился волнами и не являлся случайным.

Узнать больше по теме
Сергей Рябков: биография российского дипломата
Сергей Рябков — один из самых опытных действующих российских дипломатов, чья карьера насчитывает более четырех десятилетий. На посту заместителя министра иностранных дел он зарекомендовал себя как принципиальный и бескомпромиссный переговорщик. Подробности его биографии, карьерного пути и личной жизни рассказываем в материале.
Читать дальше