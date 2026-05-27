Рябков также отметил, что Запад проявляет «максимальный цинизм» в связи с атакой Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР). Он подчеркнул, что Россия предпримет все возможные меры, «чтобы не дать это дело отправить в архив и продолжить вакханалию антироссийских инсинуаций, которая не идет на спад». По его словам, официальные соболезнования от властей западных стран не поступали.
22 мая украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске. В момент атаки в здании находились 86 учащихся. В результате происшествия погиб 21 человек, еще 65 получили ранения. На территории округа был введен режим чрезвычайной ситуации, а 24 и 25 мая в ЛНР объявили днями траура. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта. Президент России Владимир Путин указал, что удар наносился волнами и не являлся случайным.