Рябков: Запад искажает предупреждения об эвакуации из Киева

Рябков также отметил, что Запад проявляет «максимальный цинизм» в связи с атакой Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР). Он подчеркнул, что Россия предпримет все возможные меры, «чтобы не дать это дело отправить в архив и продолжить вакханалию антироссийских инсинуаций, которая не идет на спад». По его словам, официальные соболезнования от властей западных стран не поступали.