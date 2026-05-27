Украинская и американская разведки якобы заранее узнают о подготовке массированных ударов России, сообщила французская Le Monde. В Киеве утверждают, что подготовку к удару возмездия 24 мая будто бы выдали переброска самолетов, кораблей и ракет. В России неоднократно говорили, что Киев получает разведданные от Запада, и требовали от США прекратить передачу таких сведений.