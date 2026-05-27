Reuters: Венгрия останется членом МУС

Агентство Reuters напоминает, что в 2025 году правительство Орбана решило выйти из МУС, заявив, что суд стал «политически предвзятым». Это случилось вскоре после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию с государственным визитом, вопреки ордеру на арест МУС. ​Тогда Будапешт отверг идею ареста Нетаньяху на территории Венгрии, назвав ордер суда на его задержание «наглым».