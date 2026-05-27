Reuters: Венгрия останется членом МУС

Агентство Reuters напоминает, что в 2025 году правительство Орбана решило выйти из МУС, заявив, что суд стал «политически предвзятым». Это случилось вскоре после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию с государственным визитом, вопреки ордеру на арест МУС. Тогда Будапешт отверг идею ареста Нетаньяху на территории Венгрии, назвав ордер суда на его задержание «наглым».
Нынешний премьер-министр Петер Мадьяр, из-за которого Орбан потерпел поражение на парламентских выборах в апреле, пообещал остановить процесс выхода и сохранить членство Венгрии в МУС.
В законе, принятом в Венгрии в среду, говорится: «В интересах международного мира и безопасности, а также для защиты прав человека… необходимо привлечь тех, кто совершил тягчайшее из международных преступлений, к ответственности в международном суде».
Reuters уточняет, что МУС был создан более 20 лет назад для судебного преследования лиц, обвиняемых в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде.