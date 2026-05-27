Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хорватия намерена создать одну из сильнейших малых армий Европы

Министр обороны Хорватии Иван Анушич в эфире национального телевидения HRT заявил, что страна намерена к 2030 году получить одну из сильнейших малых армий в Европе за счет модернизации вооруженных сил.

Источник: Daniel Wirtz/CC0

«В настоящее время в хорватской армии проводится масштабная модернизация, которая включает в себя [приобретение] новых систем ПВО, корветов, вертолетов Black Hawk, истребителей Rafale, систем HIMARS, танков, гаубиц и беспилотников отечественного производства. Цель состоит в том, чтобы к 2030 году Хорватия обладала одной из самых сильных малых армий в Европе», — подчеркнул глава хорватского оборонного ведомства.

Как отметил Анушич, Хорватия продолжает оснащать и модернизировать свои вооруженные силы, «чтобы быть готовой реагировать на любую угрозу». В данном контексте он упомянул приобретение Сербией китайских сверхзвуковых ракет.

Ранее Анушич сообщал, что за последние два года Загреб вложил около €150 млн в оборонную промышленность страны. Среди предприятий, получивших государственное финансирование, упоминались производитель беспилотников Orqa, технологическая компания DOK-ING, занимающаяся выпуском беспилотных платформ, и машиностроительный холдинг Djuro Djakovic. По словам министра, республика также оформила кредит по программе оборонных инвестиций Евросоюза SAFE на сумму €1,7 млрд. На эти средства хорватская сторона рассчитывает закупить 44 танка Leopard, гаубицы и другую технику.

14 марта Хорватия уведомила генсека НАТО Марка Рютте о наличии у Сербии ракет класса «воздух — земля» с дальностью действия до 400 км. Премьер-министр республики Андрей Пленкович подчеркивал, что «это важная информация, которую должны принять во внимание в руководстве НАТО и среди членов альянса». Ранее сербский президент Александар Вучич сообщил, что истребители МиГ-29 ВВС страны оснащены ракетами китайского производства. Он также отметил, что Белград расценивает военное сотрудничество Албании, Хорватии и непризнанного Косова как потенциальную угрозу и готовится к защите.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше