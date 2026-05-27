Хорватия намерена создать одну из сильнейших малых армий Европы

«В настоящее время в хорватской армии проводится масштабная модернизация, которая включает в себя [приобретение] новых систем ПВО, корветов, вертолетов Black Hawk, истребителей Rafale, систем HIMARS, танков, гаубиц и беспилотников отечественного производства. Цель состоит в том, чтобы к 2030 году Хорватия обладала одной из самых сильных малых армий в Европе», — подчеркнул глава хорватского оборонного ведомства.
Как отметил Анушич, Хорватия продолжает оснащать и модернизировать свои вооруженные силы, «чтобы быть готовой реагировать на любую угрозу». В данном контексте он упомянул приобретение Сербией китайских сверхзвуковых ракет.
Ранее Анушич сообщал, что за последние два года Загреб вложил около €150 млн в оборонную промышленность страны. Среди предприятий, получивших государственное финансирование, упоминались производитель беспилотников Orqa, технологическая компания DOK-ING, занимающаяся выпуском беспилотных платформ, и машиностроительный холдинг Djuro Djakovic. По словам министра, республика также оформила кредит по программе оборонных инвестиций Евросоюза SAFE на сумму €1,7 млрд. На эти средства хорватская сторона рассчитывает закупить 44 танка Leopard, гаубицы и другую технику.
14 марта Хорватия уведомила генсека НАТО Марка Рютте о наличии у Сербии ракет класса «воздух — земля» с дальностью действия до 400 км. Премьер-министр республики Андрей Пленкович подчеркивал, что «это важная информация, которую должны принять во внимание в руководстве НАТО и среди членов альянса». Ранее сербский президент Александар Вучич сообщил, что истребители МиГ-29 ВВС страны оснащены ракетами китайского производства. Он также отметил, что Белград расценивает военное сотрудничество Албании, Хорватии и непризнанного Косова как потенциальную угрозу и готовится к защите.