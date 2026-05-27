Хорватия намерена создать одну из сильнейших малых армий Европы

14 марта Хорватия уведомила генсека НАТО Марка Рютте о наличии у Сербии ракет класса «воздух — земля» с дальностью действия до 400 км. Премьер-министр республики Андрей Пленкович подчеркивал, что «это важная информация, которую должны принять во внимание в руководстве НАТО и среди членов альянса». Ранее сербский президент Александар Вучич сообщил, что истребители МиГ-29 ВВС страны оснащены ракетами китайского производства. Он также отметил, что Белград расценивает военное сотрудничество Албании, Хорватии и непризнанного Косова как потенциальную угрозу и готовится к защите.