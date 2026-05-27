В Калининграде депутату-коммунисту отказали в участии в последних звонках

По словам главы города, разрешения спрашивать не требовалось.

Коммунист Сергей Севостьянов не смог принять участие в последних звонках, т.к. школы либо отказывали в ответ на соответствующие просьбы, либо просто не отвечали на них. Об этом депутат рассказал на заседании горсовета Калининграда в среду, 27 мая.

«Хотел выступить на последних звонках в школах. Пришли от двух школ отказы. А от остальных даже никаких ответов не пришло, когда, во сколько и где. Ну, на мой взгляд, это использование админресурса уже перед выборами», — заявил Севостьянов.

Глава Калининграда Олег Аминов в ответ отметил, что разрешение получать и не требовалось.

«На сегодняшний день, в соответствии со всеми нормами, депутату городского совета не надо по большому счёту согласовывать. Он приходит на любое городское мероприятие, проводимое на территории города Калининграда официально. Он просто приходит и участвует. Я побывал на пяти линейках вчера. Из них на две — вообще незапланированные поездки. Т. е. меня никто туда не приглашал. Я просто взял сам и поехал», — сказал Аминов.

Пресс-служба горсовета сообщала об участии главы в четырёх последних звонках: в школах № 3, № 48, № 28 и гимназии № 40.

26 мая последний звонок прозвучал для 3 090 одиннадцатиклассников и 6 790 девятиклассников из 45 школ Калининграда.

Выборы в горсовет Калининграда пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года. Последнее заседание текущего созыва планируют провести 30 июня.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
