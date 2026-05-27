The Economist: Зеленский приказал готовиться к 2−3 годам конфликта

По его словам, на фоне подобных заявлений со стороны Киева Россия продолжит спецоперацию до достижения поставленных целей. При этом представитель Кремля напомнил, что ~Москва по-прежнему открыта для переговоров~. Песков отметил, что в последние месяцы уже велась «большая работа» в формате Россия — США — Украина, а посреднические усилия Вашингтона в Кремле готовы поддерживать и дальше.