Премьер Болгарии усомнился в необходимости оказания помощи Украине

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что не считает приоритетом оказание военной и финансовой помощи Украине. Свою позицию глава правительства изложил журналистам в Париже, где находится с рабочим визитом. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.

Источник: Reuters

«Болгария и ранее оказывала Украине и военную, и политическую, и гуманитарную, и дипломатическую поддержку, но в контексте новой среды безопасности мы должны быть внимательны, особенно когда речь идет о военной и финансовой поддержке со стороны Болгарии», — сказал Радев.

По его словам, сейчас в болгарском бюджете имеются проблемы, поэтому правительство сначала постарается гарантировать стандарты жизни и безопасности граждан Болгарии, а уже потом «может подумать об интересах других».

Кроме того, премьер Болгарии отметил необходимость изменения политики Европы в отношении России.

«Европа должна играть ведущую роль в переговорах, не допуская, чтобы инициатива была у третьих игроков. Лично меня беспокоит, что Европа стремится добиться конвенциональной победы над крупнейшей ядерной силой, не имея возможности перехватывать и противостоять современному гиперзвуковому оружию. Это серьезный риск. Необходимо полностью менять политику Европы по отношению к конфликту на Украине», — указал Радев.

