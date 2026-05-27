Ранее стало известно, что Великобритания и Польша готовятся заключить двустороннее соглашение в сфере обороны и безопасности. Документ охватывает сразу несколько ключевых направлений: совместную защиту британских границ, борьбу с организованной преступностью, а также усиление коллективной обороны и налаживание связей Лондона с Евросоюзом. В среду премьер-министр Польши Дональд Туск перед вылетом в Великобританию сообщил, что оборонное соглашение направлено против России.
Эксперт обратил внимание, что многие представители политической элиты Польши получили образование в Великобритании. Дудаков напоминает, что нынешний министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский учился в Пембрук-колледже Оксфордского университета.
Британцы курировали нынешних представителей антироссийски настроенной восточно-европейской элиты долгий период времени. Кульминацией этого становятся вот такие военные пакты Польши о совместной обороне и безопасности.
По словам собеседника Новостей Mail, соглашение между Польшей и Британией — это попытка создать еще один антироссийский союз вдобавок к уже существующей «коалиции желающих».
Для Британии это еще и возможность побороться за европейские бюджеты на перевооружение, которые выделяются на уровне Брюсселя. Там уже началась серьезная борьба между военно-промышленными комплексами разных стран, констатирует эксперт.
Британия, так как не является членом Европейского Союза, немного в стороне от этого находится, но тоже планирует заходить в эту историю. В том числе поэтому она заключает такие пакты с отдельными странами Европы — хочет, чтобы британские военные корпорации получили жирные контракты из общего европейского фонда.
Заключение союза между странами фиксирует, что они продолжают двигать свою повестку против России. Дальнейшая вялотекущая эскалация со всей большой Европой будет проявляться и дальше, резюмирует собеседник Новостей Mail.
