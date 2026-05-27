Юрий Шалабаев обещает урезать расходы на проведение праздников в Нижнем Новгороде

Власти Нижнего Новгорода намерены сократить затраты на проведение мероприятий. Об этом глава города Юрий Шалабаев заявил в своих соцсетях.
Сэкономить на праздниках планируется порядка 1,2 млрд рублей. Эти средства можно будет переориентировать на поддержку участников СВО и членов их семей, приведение в порядок дорог, поддержание деятельности нижегородского метро, ремонт и обслуживание ливневых канализаций, ликвидацию последствий схода грунта на Зеленском съезде и у метромоста.
При этом совсем отказываться от праздников в столице ПФО чиновники не хотят.
«Для Нижнего, ставшего в последние годы одним из культурных и туристических центров нашей страны, это важно — все они будут проведены, но с необходимой переоценкой», — подчеркнул градоначальник.
Как сообщалось ранее, власти Нижнего Новгорода направили допдоходы бюджета на инфраструктуру города.