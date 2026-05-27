Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Шалабаев обещает урезать расходы на проведение праздников в Нижнем Новгороде

Власти Нижнего Новгорода намерены сократить затраты на проведение мероприятий. Об этом глава города Юрий Шалабаев заявил в своих соцсетях. Сэкономить на праздниках планируется порядка 1,2 млрд рублей. Эти средства можно будет переориентировать на поддержку участников СВО и членов их семей, приведение в порядок дорог, поддержание деятельности нижегородского метро, ремонт и…

Источник: Живем в Нижнем

Власти Нижнего Новгорода намерены сократить затраты на проведение мероприятий. Об этом глава города Юрий Шалабаев заявил в своих соцсетях.

Сэкономить на праздниках планируется порядка 1,2 млрд рублей. Эти средства можно будет переориентировать на поддержку участников СВО и членов их семей, приведение в порядок дорог, поддержание деятельности нижегородского метро, ремонт и обслуживание ливневых канализаций, ликвидацию последствий схода грунта на Зеленском съезде и у метромоста.

При этом совсем отказываться от праздников в столице ПФО чиновники не хотят.

«Для Нижнего, ставшего в последние годы одним из культурных и туристических центров нашей страны, это важно — все они будут проведены, но с необходимой переоценкой», — подчеркнул градоначальник.

Как сообщалось ранее, власти Нижнего Новгорода направили допдоходы бюджета на инфраструктуру города.