В Крыму изменили закон о капитале для студенческой семьи: кому положена выплата

Ранее одним из условий возникновения права на получение такой выплаты являлось обучение обоих родителей в очном формате по основным образовательным программам. Поправки, внесенные главой Крыма Сергеем Аксеновым, приняли депутаты во втором чтении.
«Законопроект предоставляет таким семьям право на получение студенческого капитала в случае, если только мать ребенка является студенткой. Принятие данного закона обеспечит возможность улучшения условий жилья студенческих семей», — сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Также была принята поправка о регулировании права получения этой меры поддержки в случае смерти матери ребенка до момента подачи заявления на получение сертификата.
Региональный студенческий капитал для молодых семей в размере одного миллиона рублей на каждого ребенка ввели в Крыму в прошлом году. Данная мера является дополнением к исполнению материнского капитала. Студенческий капитал можно будет направить на приобретение жилья в Крыму на основании договора купли-продажи жилья, договора участия в долевом строительстве, оплату первоначального взноса или погашения основного долга и оплату процентов по кредитам и займам, включая ипотечные кредитные.