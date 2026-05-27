Посол РФ: Дания делает ставку на эскалацию конфликта на Украине

«Лицемерие Дании зашкаливает, объективность полностью утрачена. В сторону отброшены принципы международного гуманитарного права, которое в понимании Копенгагена, видимо, действует избирательно и на россиян распространяться не должно. Такая политика Дании, как и Запада в целом, воспринимается не иначе как индульгенция Киеву на любые новые преступления против России и ее граждан. Это ставка не на достижение мира, а на дальнейшую эскалацию конфликта», — говорится в заявлении.
Как напоминает Барбин, в ночь на 22 мая Украина нанесла удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике. Атака осуществлялась 16 беспилотниками в три волны. Целью являлся сугубо гражданский объект. В результате погиб 21 студент, более 60 учащихся получили ранения. Все они моложе 22 лет.
«Однако в Дании нет ни слова осуждения со стороны СМИ и политиков этого военного преступления. Не слышно и призывов о привлечении виновных в нем к ответственности. Нет также проявлений сочувствия и сострадания к его жертвам. Трагедию в Старобельске в Дании предпочитают не замечать, как ранее игнорировали и другие террористические преступления украинских вооруженных сил против гражданского населения Донбасса, а теперь и России», — отметил посол.
Дипломат указал, что на заседании Совета Безопасности ООН Дания «поставила под сомнение произошедшее в Старобельске и потребовала независимого расследования, хотя украинское командование подтвердило, что их вооруженные силы били по этому городу». При этом и.о. премьер-министра Дании Метте Фредериксен «возмутилась лишь ответным российским ударом возмездия, целью которого были объекты военно-промышленного комплекса, центры военного управления и военной разведки Украины, в том числе в Киеве», подчеркнул Барбин.