Крым установил границу с Херсонской областью

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Парламент Крыма утвердил соглашение об административной границе с Херсонской областью, сообщил РИА Новости глава законодательного органа Владимир Константинов.
«Депутаты утвердили заключение соглашения об установлении границы между двумя субъектами России — Республикой Крым и Херсонской областью», — заявил он.
Ранее документ подписали главы регионов Сергей Аксенов и Владимир Сальдо.
Согласно пояснительной записке, которая есть в распоряжении агентства, нынешние фактические границы между субъектами не изменятся, разногласий по их прохождению нет. Соглашение необходимо для внесения данных в государственный кадастр недвижимости.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше