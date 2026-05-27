Свердловский губернатор рассказал о мерах поддержки сельским медикам

В Свердловской области 1,4 тысячи медиков переехали для работы в малые города.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области с 2018 года по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в малые города региона переехали почти 1,4 тысячи медиков. В 2026 году участниками станут еще 184 человека. Врачи при заключении трудовых договоров получают 1,5 миллиона рублей, а фельдшеры — 750 тысяч рублей.

Помимо этого, для медицинских работников в Свердловской области действуют и другие меры поддержки. Например, медработникам и фармацевтам, приступившим к работе в год выпуска, выплачивается пособие на обзаведение хозяйством. В городах размер выплаты составляет 100 тысяч рублей, в селах — 150 тысяч рублей.

— Ежемесячно компенсируем часть расходов на оплату жилых помещений по договорам найма отдельным категориям медработников. В 2025 году мерой воспользовались 47 человек на сумму более 4 миллионов рублей, — рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Также медперсоналу предусмотрена единовременная выплата на строительство индивидуальных домов и покупку жилых помещений. В прошлом году было выдано 17 свидетельств на право выплат. Также врачам дефицитных профессий, прибывшим на работу в города с населением от 50 до 350 тысяч человек, выплачивают 1 миллион рублей, а акушерам, медсестрам-анестезистам, участковым медсестрам и фельдшерам скорой помощи — 500 тысяч рублей.

Единовременные выплаты также получили медработники, переехавшие в города с населением до 50 тысяч человек в 2024 году — 1,5 миллиона рублей врачи и 750 тысяч рублей фельдшеры.