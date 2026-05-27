Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова заподозрила CNN в соучастии в ударе по Старобельску

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сюжет американского телеканала CNN о Старобельске мог быть снят в точке, откуда наносился террористический удар с украинской стороны. По ее словам, данная ситуация требует расследования, так как речь может идти о соучастии в преступлении.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас мы видим, и об этом свидетельствует их репортаж — репортаж, который был подготовлен CNN, правда, из другой точки зоны конфликта и, возможно, как раз из той, откуда и наносился удар по Старобельску. То есть, понимаете, по сути, если это так, — а надо разбираться, — мне кажется, все информационное профессиональное сообщество, журналисты, те, кто занимается проблемой свободы слова, должны задать вопрос американскому телеканалу, а откуда велся репортаж, а что это за точка, время, место, и что это была за обозначенная цель, которую они так подсветили своим присутствием», — сказала дипломат журналистам на полях Международного форума по безопасности.

Захарова отметила, что если это «действительно то, что является частью предположения, то это уже, кажется, за гранью».

«Тогда надо уже говорить и можно говорить не только о необъективности, манипуляции информацией, сколько уже просто о соучастии в совершении преступления», — подчеркнула она.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше