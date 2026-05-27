Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша и Великобритания подписали масштабное военное соглашение

Польша и Великобритания заключили оборонный договор, предусматривающий совместную работу над передовыми технологиями, включая использование беспилотников для ПВО. Стороны также договорились о проведении крупномасштабных маневров и укреплении систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В Лондоне состоялось подписание договора о партнерстве в сфере безопасности и обороны между премьер-министрами Польши и Великобритании Дональдом Туском и Киром Стармером, сообщают в среду польские СМИ.

«Этот договор закладывает основу для военного сотрудничества в сфере вооружений и кибербезопасности», — заявил польский премьер-министр.

Он уточнил, что Варшава и Лондон намерены совместно работать над передовыми технологиями, включая использование беспилотных летательных аппаратов для противовоздушной обороны и вопросы кибербезопасности.

Как отмечают польские медиа, документ также предусматривает:

  • совместное производство зенитных ракет средней дальности нового поколения;
  • проведение крупномасштабных маневров польских и британских вооруженных сил;
  • совместное укрепление систем ПВО и ПРО;
  • разработку современных боеприпасов.

Ранее, в мае 2025 года, аналогичный договор об укреплении стратегического сотрудничества и дружбы Польша подписала с Францией.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше