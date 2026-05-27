Польша и Великобритания подписали масштабное военное соглашение

В Лондоне состоялось подписание договора о партнерстве в сфере безопасности и обороны между премьер-министрами Польши и Великобритании Дональдом Туском и Киром Стармером, сообщают в среду польские СМИ.
«Этот договор закладывает основу для военного сотрудничества в сфере вооружений и кибербезопасности», — заявил польский премьер-министр.
Он уточнил, что Варшава и Лондон намерены совместно работать над передовыми технологиями, включая использование беспилотных летательных аппаратов для противовоздушной обороны и вопросы кибербезопасности.
Как отмечают польские медиа, документ также предусматривает:
- совместное производство зенитных ракет средней дальности нового поколения;
- проведение крупномасштабных маневров польских и британских вооруженных сил;
- совместное укрепление систем ПВО и ПРО;
- разработку современных боеприпасов.
Ранее, в мае 2025 года, аналогичный договор об укреплении стратегического сотрудничества и дружбы Польша подписала с Францией.