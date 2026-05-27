Илья Зайцев: «Местные власти — это первая линия поддержки семей»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Дивногорске прошло выездное заседание секции по охране здоровья и социальной политике Координационного совета Законодательного Собрания Красноярского края.
Накануне X Съезда депутатов Красноярского края обсуждалась роль органов местного самоуправления в формировании семейноцентричности. В работе секции приняли участие председатель профильного комитета Илья Зайцев, Александр Новиков, Екатерина Уделько, Александр Ратахин, министр социальной политики Ирина Пастухова, Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова.
