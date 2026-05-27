МИД Франции вызвал посла России из-за ударов по Киеву

Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции вызвало посла России в Париже Алексея Мешкова. Причиной стали удары российских вооруженных сил по военным объектам на Украине. Об этом сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте французского внешнеполитического ведомства.

Источник: AP 2024

В МИД Франции сочли «неприемлемыми угрозами в адрес иностранных дипломатов» действия в ответ на обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) колледжа в Луганской народной республике (ЛНР), а также рекомендацию эвакуировать сотрудников посольства в Киеве.

Ранее по аналогичному поводу в МИД Германии был вызван российский посол Сергей Нечаев. Он разъяснил, что российская армия наносит удары исключительно по военным целям и никогда целенаправленно не атакует гражданскую инфраструктуру. Нечаев также передал немецкой стороне фотографии с места удара по Старобельску в ЛНР.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по колледжу и общежитию в Старобельске. В результате погиб 21 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте. Как следует из данных Минобороны России, 24 мая был нанесен удар ракетой «Орешник» и другими средствами по военным объектам, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. На следующий день в российском МИДе предупредили о новых ударах по предприятиям ВПК в Киеве.