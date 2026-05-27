Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам

«Ужасные условия организации переправы от причала “Поляна Фрунзе” — с. Ширяево. Ширяево — туристический объект, каждые выходные туда приезжают много туристов. Рейсов для возвращающихся в воскресенье в Самару никогда не хватает. Люди стоят на 30 градусной жаре в живой очереди за билетами, билетов не хватает, кассу закрывают и люди ждут, когда откроют продажу на следующий рейс. Купить билет заранее нельзя. Купить билет онлайн нельзя. Невозможно понять, если придешь заранее и простоишь час под палящим солнцем, достанется ли тебе билет или нет. Почему не дают в выходные больше кораблей, каждый раз унизительная давка из детей и пожилых людей. На станции Поляна Фрунзе нет туалетов, нет скамеек, территория не облагорожена, очень крутая лестница без поручней, без скамеек для отдыха».