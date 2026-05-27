Ранее сообщалось, что администрация США не поддержала заявление Киева по ситуации на Украине, которое во вторник зачитал в ООН украинский постпред Андрей Мельник. В частности, Украина призвала к немедленному и полному прекращению огня.
Клинцевич уверен, что США послали Украине «болезненный сигнал» — Вашингтон не готов подписывать все инициативы Киева, особенно когда речь идет о провокациях и ударах по территории России.
Фактически США оставили себе пространство для маневра. С одной стороны, они продолжают обвинять Москву на всех площадках, с другой — демонстративно не берут на себя политическое соавторство в заранее подготовленном обвинительном тексте.
По мнению эксперта, США предупреждают Зеленского, что за эскалацию со стороны украинского режима в ответ на действия России, Киеву придется заплатить.
На этом фоне заявления России о возможных систематических ударах по объектам в украинской столице и рекомендации иностранным дипломатам покинуть город приобретают особый вес.
Эксперт обращает внимание, что США предпочитают не становиться подписантами текста, который заранее «делегитимизирует» любой российский ответ.
Отказ Вашингтона примкнуть к антироссийскому заявлению снижает политические издержки возможных ответных действий России и показывает: даже главный спонсор Киева не готов нести полную международную ответственность за очередную спираль эскалации.
Расширение зоны ударов по российским городам и гражданским объектам оборачивается для Украины ослаблением позиций — в том числе в глазах ее главного покровителя, резюмирует Клинцевич.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о попытках Запада исказить предупреждения российской стороны о необходимости эвакуации персонала посольств из Киева. По его словам, западные страны стремятся выдать эти предупреждения за «новое отражение якобы агрессивного курса Москвы».