Эксперт: Киеву дали понять, что отвечать за эскалацию придется самому

Коллективное заявление почти 50 стран в ООН с осуждением возможных российских ударов по Киеву так и не стало «голосом всего Запада» — США не поддержали этот документ. Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич считает, что Вашингтон таким образом послал Киеву сигнал и оставил пространство для маневра. Об этом эксперт пишет в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что администрация США не поддержала заявление Киева по ситуации на Украине, которое во вторник зачитал в ООН украинский постпред Андрей Мельник. В частности, Украина призвала к немедленному и полному прекращению огня.

Клинцевич уверен, что США послали Украине «болезненный сигнал» — Вашингтон не готов подписывать все инициативы Киева, особенно когда речь идет о провокациях и ударах по территории России.

Фактически США оставили себе пространство для маневра. С одной стороны, они продолжают обвинять Москву на всех площадках, с другой — демонстративно не берут на себя политическое соавторство в заранее подготовленном обвинительном тексте.

Андрей Клинцевич
глава Центра изучения военных и политических конфликтов

По мнению эксперта, США предупреждают Зеленского, что за эскалацию со стороны украинского режима в ответ на действия России, Киеву придется заплатить.

На этом фоне заявления России о возможных систематических ударах по объектам в украинской столице и рекомендации иностранным дипломатам покинуть город приобретают особый вес.

Андрей Клинцевич
глава Центра изучения военных и политических конфликтов

Эксперт обращает внимание, что США предпочитают не становиться подписантами текста, который заранее «делегитимизирует» любой российский ответ.

Отказ Вашингтона примкнуть к антироссийскому заявлению снижает политические издержки возможных ответных действий России и показывает: даже главный спонсор Киева не готов нести полную международную ответственность за очередную спираль эскалации.

Андрей Клинцевич
глава Центра изучения военных и политических конфликтов

Расширение зоны ударов по российским городам и гражданским объектам оборачивается для Украины ослаблением позиций — в том числе в глазах ее главного покровителя, резюмирует Клинцевич.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о попытках Запада исказить предупреждения российской стороны о необходимости эвакуации персонала посольств из Киева. По его словам, западные страны стремятся выдать эти предупреждения за «новое отражение якобы агрессивного курса Москвы».

