Эксперт: Киеву дали понять, что отвечать за эскалацию придется самому

Коллективное заявление почти 50 стран в ООН с осуждением возможных российских ударов по Киеву так и не стало «голосом всего Запада» — США не поддержали этот документ. Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич считает, что Вашингтон таким образом послал Киеву сигнал и оставил пространство для маневра. Об этом эксперт пишет в своем телеграм-канале.